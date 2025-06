In vespa non si ferma all' alt | bloccato dai carabinieri dopo 5 chilometri

In un episodio che ha tenuto con il fiato sospeso la provincia di Verbania, un conducente del Canton Ticino ha deciso di sfidare le forze dell'ordine, tentando di eludere un posto di blocco. La sua corsa spericolata e il rifiuto di fermarsi hanno portato a un inseguimento che si è concluso dopo circa cinque chilometri. Questa vicenda mette in evidenza come comportamenti irresponsabili mettano a rischio la sicurezza di tutti.

I carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Verbania hanno denunciato un 50enne del Canton Ticino per guida in stato di ebrezza e resistenza a pubblico ufficiale per non essersi fermato all’alt imposto dai militari durante un posto di controllo. L'accaduto I fatti risalgono alla. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

