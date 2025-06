In vacanza con la moglie fotografa le parti intime delle ragazze in tutta Italia | ha 5mila scatti rubati sotto le gonne

Durante una vacanza in Italia, un turista francese di 50 anni è stato scoperto dai carabinieri a Sirmione mentre scattava foto rubate sotto le gonne delle donne. Con oltre 5.000 immagini osé raccolte in tutta Italia, il suo comportamento ha sollevato seri dubbi sulla privacy e sulla sicurezza delle persone coinvolte. Un episodio che mette in discussione l'importanza di tutelare i diritti individuali anche in contesti di relax e svago.

In vacanza in Italia con la moglie da circa un mese, ora è finito nei guai. Un turista francese di 50 anni è stato beccato dai carabinieri a Sirmione, in provincia di Brescia, mentre immortalava con la sua macchina fotografica le parti intime delle donne: il seno, il fondoschiena, perfino scatti. 🔗 Leggi su Today.it

