in turchia 50mila evacuati a smirne per emergenza incendi

In Turchia, il dramma degli incendi a Smirne ha portato all’evacuazione di oltre 50.000 persone nel distretto di Seferhisar. Le fiamme, rapide e violente, stanno devastando la regione, preoccupando non solo per le strutture umane ma anche per gli animali e gli ecosistemi locali. La situazione è critica e richiede una pronta risposta, mentre la comunità internazionale segue con apprensione gli sviluppi di questa emergenza senza precedenti.

Smirne, 30 giu. (askanews) -Le fiamme divorano la regione di Smirne in Turchia: oltre 50mila persone sono state evacuate dalle loro case nel distretto di Seferhisar. I residenti parlano di un incendio che si è sviluppato con rapidità e violenza mai viste prima. Sul luogo il ministro dell'Agricoltura turco, Ibrahim Yumakli, chesi preoccupa non solo di strutture e persona ma anche degli animali. "Ci sono molti esseri viventi qui, ci sono uccelli, ci sono insetti, ci sono altri animali. Purtroppo, in questo momento stiamo parlando di un fronte del fuoco lungo 12 chilometri. In alcuni punti, parliamo di una larghezza di cinque chilometri.

