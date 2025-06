In tre tentano di assaltare il bancomat dell' ufficio postale messi in fuga dall' allarme

In una notte movimentata a Trecastelli, tre individui hanno tentato di assaltare il bancomat presso l'ufficio postale. Tuttavia, l'intervento tempestivo della sala controllo H24 di Poste Italiane, grazie alla videosorveglianza intelligente, ha fatto scattare l'allarme e ha messo in fuga i malviventi. Questo episodio dimostra ancora una volta come tecnologia e vigilanza siano alleati imprescindibili per la sicurezza urbana.

TRECASTELLI – A scoprire il tentativo di manomissione è stata la Situation room di Roma, la sala controllo H24 di Poste Italiane competente per territorio, che ha ricevuto un allarme dal sistema di videoanalisi. Attraverso le videocamere remotizzate, il personale si è accorto nella notte del 28. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

