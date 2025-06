In tanti per la serata finale dei Premi Flaiano per la Letteratura Vecchioni | Amo l' Abruzzo e Flaiano mi avete reso felice FOTO

In una serata magica, tra emozioni e riconoscimenti, Vecchioni ha conquistato il cuore di tutti, celebrando il suo amore per l'Abruzzo e Ennio Flaiano. La sua passione autentica si è intrecciata con parole che rendono omaggio alla sensibilità femminile e alla bellezza della vita. Quel Premio Flaiano, simbolo di talento e umanità , rimarrà per sempre nella sua top 10 di riconoscimenti. Un momento di pura ispirazione che ci ricorda quanto la cultura possa unire e elevarci.

Il suo amore per l’Abruzzo e per Ennio Flaiano che “adoro perchĂ© è un sottovalutato”, quel Premio che porta il suo nome che è nella sua personale top 10 tra tutti quelli ricevuti con in piĂą quell’elogio verso le donne che “hanno una sensibilitĂ eterna” e “miliardi di possibilitĂ di sentimento” e. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

