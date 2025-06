In Puglia le case ecosostenibili che raccontano storie

In un’Italia dove le case ecosostenibili raccontano storie di innovazione e rispetto per l’ambiente, la Puglia si distingue come esempio di eccellenza. Nonostante una stagnazione generale nel mercato immobiliare e una crisi nel settore delle auto elettriche, alcuni imprenditori locali stanno aprendo nuovi percorsi verso un futuro più verde e sostenibile. È il momento di scoprire come questa regione stia scrivendo un capitolo importante nella transizione ecologica del paese…

Roma, 30 giu. (askanews) - Il mercato immobiliare italiano continua a mostrare segni di stagnazione nella transizione verso modelli più sostenibili, con un tasso di mobilità ecologica rimasto invariato per oltre un quarto di secolo. Mentre il settore delle auto elettriche registra un calo delle vendite per il secondo anno consecutivo - caso unico in Europa - alcuni imprenditori stanno tracciando nuove strade per integrare sostenibilità e qualità abitativa. È il caso di Antonio Ruggiero, imprenditore pugliese con una formazione in interior design e architettura che, pur avendo scelto di non abilitarsi come architetto per evitare conflitti d'interesse, ha rivoluzionato il concetto di residenzialità nella sua Bitonto, trasformando ogni progetto edilizio in un pezzo di storia locale, arte e sostenibilità ambientale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - In Puglia le case ecosostenibili che raccontano storie

