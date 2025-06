In provincia di Rimini 8,3 miliardi di prestiti continua la stretta sul credito anche se diminuiscono i deteriorati

In provincia di Rimini, il panorama finanziario si presenta complesso: mentre i prestiti complessivi continuano a diminuire nel primo trimestre 2025, si evidenziano trend contrastanti tra imprese e famiglie. Da un lato, il calo dei prestiti alle aziende segnala una cautela crescente; dall’altro, l’aumento di quelli alle famiglie suggerisce un mutato atteggiamento nei consumi e negli investimenti. Per comprendere appieno queste dinamiche e le prospettive future, è fondamentale analizzare i dettagli di questa fase di mercato.

Nel primo trimestre 2025, in provincia di Rimini, continua la dinamica negativa dei prestiti complessivi. Nel dettaglio, calano i prestiti alle imprese mentre aumentano quelli alle famiglie. In calo anche i depositi mentre risultano in crescita gli investimenti nei fondi e titoli di Stato. Per. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

