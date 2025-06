In piazzetta dei libri le Sirene di carta di Nadia Ruju e Anna Di Mauro

Preparatevi a immergervi in un mondo magico e affascinante! Giovedì 3 luglio 2025 alle 19:30, in Piazzetta dei Libri, si terrà la presentazione di "Sirene di Sicilia e del Mediterraneo," un albo illustrato scritto da Anna Di Mauro e splendidamente illustrato da Nadia Ruju per Lunaria Edizioni. Un appuntamento imperdibile per gli amanti delle storie incantate e delle meraviglie artistiche, un'occasione unica per scoprire un tesoro di cultura e fantasia appena arrivato in tutte le librerie...

