In Onda Italo Bocchino | Nobel alla Meloni fa impazzire Aprile e Telese

In un clima di discussioni infuocate, Italo Bocchino sorprende tutti proponendo un'idea audace: candidare Giorgia Meloni al Nobel per l'economia. Con la sua esperienza e il suo stile deciso, il politico smaschera le critiche pi√Ļ dure e alimenta il dibattito televisivo su La7, dove si confronta con ospiti e giornalisti. E mentre April e Telese analizzano i risultati del governo, il nome di Meloni conquista il centro della scena, lasciando tutti a riflettere sulle possibilit√† future.

"Candidiamo Giorgia Meloni al premio Nobel per l'economia". Italo Bocchino sa bene come infiammare il dibattito e rintuzzare gli attacchi lanciati contro il governo, essendo abituato a vedersela da solo nei salotti televisivi di La7 contro ospiti e giornalisti "non ostili" alle opposizioni, per cos√¨ dire. A In Onda, su La7, il talk estivo condotto anche quest'anno da Marianana Aprile e Luca Telese, si parla dei risultati ottenuti dal governo sul piano economico. Qualche ora prima √® stato¬†certificato come a marzo siano stati 300mila i posti di lavoro a tempo indeterminato registrati in pi√Ļ nel settore privato. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it ¬© Liberoquotidiano.it - In Onda, Italo Bocchino: "Nobel alla Meloni", fa impazzire Aprile e Telese

