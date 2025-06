In mostra i volti e le vite dei Padri della Chiesa immensi testimoni della fede e protagonisti della storia di sempre

Scopri i volti e le storie dei Padri della Chiesa, testimoni eterni di fede e protagonisti della nostra storia. Un invito artistico e raffinato a riscoprire le radici divine che nutrono il nostro presente, non per nostalgia, ma come fonte di ispirazione per affrontare le sfide di oggi. Un viaggio iconografico e iconologico verso una Chiesa pi√Ļ sinodale e meno gerarchica, invitandoti a riflettere e ad agire.

Un invito. Un garbato, artistico, emblematico invito rivolto attraverso immagini che, tra etica e estetica artistica, ripercorrono le orme della storia e della fede alla riscoperta dei Padri della Chiesa: non per un semplice atto di nostalgia del passato, ma nel solco di una risorsa vitale per affrontare le sfide attuali, ecclesiastiche e sociali. Un excursus iconografico e iconologico nella memoria di una Chiesa pi√Ļ sinodale e meno gerarchica, e alle radici di una teologia trinitaria che non dissocia Dio dalla realt√† umana, ma la illumina con la sua presenza viva. La mostra dedicata ai Padri della Chiesa nella chiesa dei carmelitani a Bruxelles. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it ¬© Secoloditalia.it - In mostra i volti e le vite dei Padri della Chiesa, immensi testimoni della fede e protagonisti della storia di sempre

In questa notizia si parla di: fede - storia - mostra - volti

In viaggio nei santuari orobici tra arte, storia, fede e memoria - Scopri i santuari orobici, veri gemme di arte, storia, fede e memoria. Questa guida inaugura un percorso tra i luoghi mariani, da Ardesio a Stezzano, testimonianze di cultura e bellezza che accompagnavano gli emigranti prima di partire, custodendo un ricco patrimonio spirituale e storico.

Due anni di "ARTE E FEDE" Grazie ragazzi!!!! Arte e Fede Carini Vai su Facebook

In mostra i volti e le vite dei Padri della Chiesa, immensi testimoni della fede e protagonisti della storia di sempre; La passione a San Paolo. Con i volti di Celiberti; Sacra Sindone, in piazza Castello un’esposizione multimediale.

La passione a San Paolo. Con i volti di Celiberti - MSN - I volti della passione, opere di Giorgio Celiberti in mostra (da sabato 14 giugno) nella chiesa della Conversione di San Paolo. Lo riporta msn.com

Al Tesoro di San Gennaro ‚ÄúTre collari‚ÄĚ: «Racconta della fede di un popolo» - Il Mattino - I gioielli della devozione‚ÄĚ il titolo della mostra a cura di Laura Giusti, che ha permesso di aggiungere nuovi importanti dettagli sulla storia delle donazioni e dei preziosi ... Da ilmattino.it