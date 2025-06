In Italia occupazione femminile al 53% è ultima nell' Europa a 27 | ai vertici aziendali donne solo per il 28%

In Italia, l’occupazione femminile si ferma al 53,2%, la più bassa tra i Paesi dell’Europa a 27, e solo il 28% delle posizioni ai vertici aziendali è occupato da donne. Questi dati, tratti dal report realizzato da Deloitte con UN Women Italy e Winning Women Institute, evidenziano le sfide ancora da superare per una reale parità di genere. È fondamentale affrontare questa realtà per costruire un futuro più equo e inclusivo.

I dati sono nel report realizzato da Deloitte con la collaborazione di UN Women Italy e Winning Women Institute presentato nell'incontro La parità di genere (non) è un'impresa.

Livolsi: Occupazione, salari e produttività. L’Italia alla prova del futuro - Ubaldo Livolsi, professore di Corporate Finance e fondatore di Livolsi & Partners S.p.A., solleva preoccupazioni sulla situazione lavorativa in Italia.

