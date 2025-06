In Giappone la granita non somiglia per niente a quella italiana Si chiama kakigori e sembra neve

In Giappone, la tradizione del kakigori conquista i sensi con la sua neve soffice e fresca, differenziandosi notevolmente dalla più conosciuta granita italiana. Questo dessert iconico, decorato come una scultura di ghiaccio, incanta non solo per la sua consistenza unica ma anche per la vasta gamma di gusti che offre. Esploriamo un mondo di freschezza e creatività, dove il kakigori si rivela un’esperienza sensoriale tutta da scoprire.

Il kakigori è meglio della granita siciliana?.

