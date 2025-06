In Estate Eurointerim offre 1.731 opportunità lavorative

In estate, Eurointerim apre le porte a 1.731 nuove opportunità lavorative in tutti i settori, trasformando il 2025 in un anno di crescita e successi. Un piano di recruiting ambizioso coinvolge professionisti di tutte le filiali italiane, con l’obiettivo di connettere talenti e aziende, creando così un ponte tra aspirazioni e realizzazioni professionali. Scopri come puoi far parte di questa straordinaria stagione di opportunità!

L'estate 2025 si configura come un periodo di straordinarie opportunità lavorative (1.731 posizioni lavorative in tutti i settori) ed Eurointerim ha dato il via ad un ambizioso piano di recruiting coinvolgendo Recruiter e Consulenti HR delle 50 filiali sul territorio nazionale con l'obiettivo di. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it

