In distribuzione in viale Dante i nuovi contenitori per i rifiuti

In viale Dante sono arrivati i nuovi contenitori per i rifiuti, simbolo di un impegno congiunto tra Iren, Atersir e l’Amministrazione Comunale, volto a migliorare la raccolta e la gestione ambientale. Questa innovazione rappresenta un passo importante verso una Piacenza più pulita e sostenibile, mettendo al centro le esigenze della comunità. Con questa iniziativa, si rafforza il nostro impegno per un futuro più verde e responsabile, promuovendo comportamenti più consapevoli tra cittadini e imprese.

A seguito della gara per la gestione dei rifiuti, l’impegno congiunto di Iren - risultata affidataria del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti nel bacino territoriale di Piacenza - con Atersir e Amministrazione Comunale e? ora mirato a garantire una gestione ancor piu? efficace dei. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

