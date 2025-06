In dieci anni più che triplicate le imprese dell' eCommerce

In soli dieci anni, le imprese di eCommerce in Italia sono più che triplicate, rivoluzionando non solo le abitudini di acquisto, ma anche il tessuto produttivo del nostro Paese. Secondo un’analisi di InfoCamere-Unioncamere, al termine del 2024 si contavano 43.379 imprese attive, con un incremento di oltre 30.000 unità rispetto a qualche anno prima. Questa crescita esponenziale apre nuove opportunità e sfide, segnando un nuovo capitolo per l’economia italiana.

La rivoluzione portata dal commercio elettronico nelle abitudini degli italiani non ha solo cambiato la nostra società ma ha prodotto trasformazioni visibili nel tessuto produttivo dei territori. Infatti, secondo quanto emerge da un'analisi InfoCamere-Unioncamere su dati Movimprese, alla fine del 2024 le aziende di eCommerce iscritte al Registro delle imprese delle Camere di Commercio erano 43.379, con un incremento di 30.058 unità rispetto al 2014: una variazione pari al +225,6% in soli dieci anni. Tra le regioni con il maggior numero di imprese operanti nel settore del commercio al dettaglio di qualsiasi prodotto effettuato via internet, alla fine del 2024 figurano la Lombardia con 8.

