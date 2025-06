In corsia arriva il Treno delle meraviglie | l’unità mobile che stimola i cinque sensi dei pazienti

In un mondo dove la cura va oltre la medicina tradizionale, arriva in corsia il "Treno delle meraviglie", un’unità mobile innovativa che stimola i cinque sensi dei piccoli pazienti. Questo speciale convoglio, silenzioso e rassicurante, offre un percorso terapeutico unico, denominato “Metodo Snoezelen”, capace di trasformare l’esperienza ospedaliera in un momento di scoperta e benessere, rendendo ogni visita un viaggio di emozioni e cura completa.

LECCE - Si chiama “Treno delle meraviglie”, ma non è il convoglio, veloce e rumoroso, che conosciamo. E’ invece un’unità mobile, tranquilla e silenziosa, attraverso la quale si realizza un prezioso percorso terapeutico in corsia per i piccoli pazienti ospedalizzati e denominato “Metodo Snoezelen”. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

