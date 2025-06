In Consiglio Comunale i ragazzi del campo scuola della Croce Rossa Italiana

In consiglio comunale, i giovani del campo scuola della Croce Rossa Italiana incarnano lo spirito di responsabilità e partecipazione, trasmettendo preziosi valori di prevenzione e senso del bene comune. Un’esperienza educativa che mira a formare cittadini consapevoli e attivi, pronti a fare la differenza nelle proprie comunità. Questo progetto, in corso fino al 5 luglio negli spazi di Modena, rappresenta un passo importante verso un futuro più sicuro e solidale.

Educare alla responsabilità e alla partecipazione, insegnare il valore della prevenzione e il senso del bene comune: è questo lo spirito che anima il campo scuola “Anch’io sono la Protezione Civile”, promosso dalla Croce Rossa Italiana – Comitato di Modena, in corso fino al 5 luglio negli spazi. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

