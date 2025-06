In centinaia alla fiaccolata per Vika | Giovani non abbiate paura di chiedere aiuto

In un gesto di speranza e solidarietà, centinaia di giovani hanno partecipato alla fiaccolata per Vika, attraversando le vie di Ponteranica in un silenzioso abbraccio collettivo. Una serata che ha ricordato la giovane vittima e lanciato un messaggio di coraggio: non bisogna aver paura di chiedere aiuto. Questa notte ci ricorda che insieme si può trovare forza e solidarietà anche nelle situazioni più difficili.

Una fiaccolata composta e silenziosa ha attraversato le vie di Ponteranica lunedì sera, 30 giugno, per ricordare ' Vika ', la 14enne trovata senza vita giovedì scorso negli spazi abbandonati dell'ex fabbrica Reggiani. Il corteo, partito alle 20,30 dalle scuole medie Don Milani, ha raggiunto l'anfiteatro della Ramera. Al centro sono stati adagiati dei fiori: rose bianche e girasoli, decorati con nastrini gialli e azzurri. I colori della bandiera Ucraina, il Paese che Vika ha lasciato nel 2022 per sfuggire all'orrore della guerra. Attorno ai fiori un cerchio di lumini e candele. A riempire i posti a sedere dell'anfiteatro ci sono i compagni di scuola di Vika, i genitori, le maestre e più in generale la comunità di Ponteranica.

