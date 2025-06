In aumento l' uso di antipsicotici e psicofarmaci nel Catanese tra prescrizioni e mercato nero

L'aumento dell'uso di antipsicotici e psicofarmaci nel Catanese solleva preoccupazioni crescenti, tra prescrizioni ufficiali e mercato nero. Tra le storie di chi ha iniziato a soffrire di panico durante la pandemia, come Marina, e di chi ha vissuto anni con un malessere nascosto, come Christian, emerge un quadro complesso di sofferenza e resilienza. Ma c‚Äô√® ancora chi lotta contro una realt√† pi√Ļ sfumata e difficile da affrontare...

Aifa, nel 2020 +11,6% prescrizioni di psicofarmaci a under 17 - Dal 2014 al 2020 il consumo è "aumentato di oltre il 20% passando da 8,3 nel 2014 a 10,1 dosi giornaliere nel 2020. Lo riporta ansa.it

Esperta, aumento psicofarmaci in under 17 spinto da pandemia - I numeri che evidenziano l'aumento dell'utilizzo di psicofarmaci in età pediatrica nell'anno della pandemia "non stupiscono, evidenziano un aumento atteso e persino più basso rispetto all ... Riporta ansa.it