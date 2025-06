In alto i calici con Passaggi di Vino | torna l' appuntamento per gli amanti del vino e della cultura gastronomica

In alto i calici! Torna a Rimini l’appuntamento imperdibile per gli appassionati di vino e cultura gastronomica: la 23ª edizione di P.Assaggi di Vino. Un viaggio tra eccellenze e tipicità dell’Emilia-Romagna, pronto a deliziare il centro cittadino con degustazioni uniche e momenti di convivialità. Preparatevi a immergervi in un’esperienza sensoriale che saprà conquistare tutti i palati, rendendo questa manifestazione un appuntamento da non perdere.

