In Abruzzo circa 17mila minori sono aiutati dal Banco Alimentare

In Abruzzo, circa 17mila minori trovano conforto nel supporto del Banco Alimentare, un impegno che si allarga oltre le famiglie tradizionali per abbracciare i giovani, la nuova categoria più vulnerabile alla povertà. Nel 2024, il Banco ha distribuito oltre 2mila tonnellate di cibo e 4 milioni di pasti, dimostrando che nessuno deve rimanere solo di fronte alle difficoltà; un gesto concreto di solidarietà che fa la differenza.

Non più solo famiglie numerose e pensionati ma soprattutto giovani: sono loro la nuova categoria più esposta al rischio povertà in Abruzzo. Nel 2024 il Banco Alimentare ha aiutato 34.832 persone sul territorio regionale con oltre 2mila tonnellate di cibo e 4milioni di pasti distribuiti: il 45%. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

