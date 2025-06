imprenditore edile 47enne muore mentre lavora sotto al sole a san lazzaro bologna

Un tragico incidente scuote San Lazzaro Bologna: un imprenditore edile di 47 anni perde la vita mentre lavorava sotto il sole nel cantiere della scuola Jussi. Durante una giornata torrida, l’uomo, titolare della Veneto Pavimenti, si è improvvisamente accasciato, ponendo fine a una carriera dedicata all’edilizia. La sua morte sottolinea ancora una volta i pericoli di un mestiere spesso svolto in condizioni estreme, lasciando un vuoto nel mondo delle costruzioni.

Un imprenditore edile è morto per un malore intorno alle 12, mentre lavorava sotto il sole nel cantiere della scuola Jussi di San Lazzaro, nel Bolognese. L’uomo era titolare di un’impresa edile coinvolta nell’esecuzione dei lavori, la Veneto Pavimenti con sede nel Trevigiano. Durante una gettata, mentre stava lavorando nel parcheggio esposto al sole, si è improvvisamente accasciato a terra. È rapidamente intervenuto il 118 e i sanitari hanno tentato invano di rianimarlo. Ma per Ait El Hajjam Brahim, 47enne di origine marocchina, non c’è stato nulla da fare. L’ipotesi è che sia stato il caldo a provocare il malore. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it