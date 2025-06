Importiamo di più da Usa e Cina e crolla l’export dell’energia

L’Italia affronta un momento di turbolenza nel commercio internazionale: le importazioni di petrolio dagli USA e dalla Cina aumentano, mentre l’export energetico crolla. L’Istat certifica un rallentamento del commercio extra Ue a maggio 2025, con un calo del -3,5% nelle esportazioni e del -7,6% nelle importazioni. Questa contrazione riflette sfide macroeconomiche e una domanda globale in flessione, segnando un passo cruciale verso una ripresa che sembra ancora lontana.

L' Istat certifica il rallentamento del commercio extra Ue nel mese di maggio 2025. Per quanto riguarda gli scambi commerciali, sia l' export che l' import, con i Paesi extra Ue27, si registra una flessione congiunturale, rispettivamente del -3,5% e del -7,6%. Sul calo dell'export pesa l'energia. Il calo più marcato delle importazioni riflette una contrazione diffusa in tutti i raggruppamenti merceologici, in particolare nei beni di consumo durevoli (-11,7%) e non durevoli (-11,5%) oltre che nell'energia (-9,8%). La flessione dell'export su base mensile è legata soprattutto alla forte diminuzione delle vendite di prodotti energetici (-27,6%), beni intermedi (-6%) e strumentali (-3,7%).

