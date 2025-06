Impianto per i rifiuti Systema | Subito una commissione

L’installazione di un nuovo impianto di trattamento rifiuti da parte di Systema Ambiente ha acceso il dibattito locale, con la contrarietà già espressa dal sindaco. La lista civica Inzago Città Aperta chiede ora una risposta immediata: convocare la commissione consiliare e formulare un documento condiviso da presentare in consiglio comunale, per tutelare al meglio il territorio e i cittadini.

Nuovo impianto di trattamento rifiuti di Systema Ambiente, "bene la contrarietà già espressa dal sindaco. Ma ora si convochi, con urgenza, la commissione consiliare. E si produca un documento unitario da portare in consiglio comunale". Così la lista civica Inzago Città Aperta dopo la prima riunione della conferenza di servizi in Città Metropolitana, che dovrà esprimersi sulla proposta: quella di un nuovo impianto di trattamento da 60mila tonnellate di rifiuto l’anno sull’area che ha ospitato, in due decenni, tre lotti di discarica. "Registriamo con favore - così la lista, rappresentata in aula da Maria Luisa Motta e Mauro Simone - che sia il sindaco di Inzago, sia, precedentemente, il comune di Pozzo d’Adda si sono espressi con chiarezza dichiarando la propria contrarietà all’impianto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Impianto per i rifiuti Systema: "Subito una commissione"

