Impatto mortale a 28 anni | cosa è successo davvero dopo lo schianto della moto contro un SUV

Teramo - Il giovane centauro, appassionato di motocross e impegnato nell’azienda agricola di famiglia, ha perso la vita dopo un violento impatto frontale con turisti finlandesi, in attesa dell’esito delle indagini. Un grave incidente stradale ha interrotto tragicamente la vita di Roberto D’Alessio, 28 anni, residente a Elice, stimato operatore nell’azienda agricola di famiglia specializzata in latticini. Era noto nel territorio anche per la sua profonda passione per le due ruote, praticando motocross ed enduro sui circuiti abruzzesi. Il giovane, verso le 14:30 di domenica, stava percorrendo una strada comunale a Villa San Romualdo quando la sua moto si è scontrata frontalmente contro una Jaguar F?Pace condotta da una coppia di turisti finlandesi in vacanza. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv