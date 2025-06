Imparare a salvare vite umane | L’estate è emergenza sangue

L’estate 2023 a Pistoia si illumina con un gesto di solidarietà e speranza: la Notte Rossa, giunta alla sua tredicesima edizione, unisce musica, socialità e impegno civile per sensibilizzare sull’importanza della donazione di sangue. Organizzata da Avis Pistoia con il sostegno del Comune e della Regione, questa serata speciale invita tutti a fare la differenza. Perché imparare a salvare vite umane è il regalo più prezioso che possiamo offrire.

PISTOIA Una serata di musica, socialità ed impegno civile. La Notte Rossa, organizzata da Avis Pistoia con il sostegno del Comune e della Regione e arrivata alla sua tredicesima edizione, è tornata a colorare e animare la città con tantissimi eventi e spettacoli dispersi fra diverse location del centro storico, da Piazza Duomo fino a Monteoliveto. "Anche quest’anno, come sempre, abbiamo messo il massimo dell’impegno per raccogliere nuovi donatori, dopo che l’anno scorso ne abbiamo accolti 152. Serate come questa sono importantissime per portare avanti l’attività di sensibilizzazione e promuovere la solidarietà. 🔗 Leggi su Lanazione.it