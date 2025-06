Immobili lusso e flat tax i paperoni stranieri puntano anche sull' Agrigentino | ecco dove

Gli immobili di lusso e la flat tax stanno attirando sempre più paperoni stranieri, pronti a investire nell'agrigentino. Questa regione, con il suo fascino e le agevolazioni fiscali italiane, si sta distinguendo come meta privilegiata per chi cerca eleganza e convenienza. L'interesse crescente testimonia come l'agrigentino stia diventando un polo strategico nel mercato immobiliare internazionale, offrendo opportunità uniche per chi desidera combinare lusso e vantaggi fiscali.

La domanda di residenziale in Italia è spinta anche dall'arrivo di un folto gruppo di investitori stranieri in fuga dall'incertezza economica presente in alcuni Paesi e attratti dalle agevolazioni del sistema fiscale italiano. Ad attirarli non sono solo dimore e ville di lusso. I paperoni esteri. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

In questa notizia si parla di: lusso - paperoni - stranieri - immobili

Immobili lusso e flat tax, i paperoni stranieri puntano anche sull'Agrigentino: ecco dove; Mercato immobiliare di lusso: Toscana regione più cercata dall’estero; Case di lusso: Toscana, Lombardia e Lazio tra le mete preferite dagli investitori stranieri.

Immobili lusso e flat tax, i "paperoni" stranieri puntano anche sull'Agrigentino: ecco dove - La domanda di residenziale in Italia è spinta anche dall'arrivo di un folto gruppo di investitori stranieri in fuga dall'incertezza ... Segnala agrigentonotizie.it

Ecco come i super ricchi stranieri mettono a reddito la residenza in Italia - I paperoni esteri scelgono la Penisola per investire anche in serviced apartment e branded residence, attratti da contratti di rental pool e benefici fiscali. Secondo milanofinanza.it