Imboscata ai vigili del fuoco in Idaho uccisi due pompieri | trovato morto killer

Una drammatica tragedia scuote l'Idaho, dove un uomo ha teso un'imboscata ai vigili del fuoco, provocando la morte di due di loro e ferendone un altro. La sua macabra strategia? Accendere un incendio per attirare i soccorritori in trappola. La scoperta del responsabile morto accanto alle sue azioni apre uno spiraglio su un caso che inquieta l'intera comunitĂ . Ma cosa si nasconde dietro questo gesto estremo?

(Adnkronos) – Due vigili del fuoco sono stati uccisi e un terzo ferito a colpi d'arma da fuoco da un uomo che, come riferito dalla polizia, ha "intenzionalmente" appiccato un incendio sulla Canfield Mountain, in Idaho, per attirare i pompieri in un'imboscata. Il responsabile della sparatoria è stato trovato morto ed accanto a lui è . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo piĂą amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

In questa notizia si parla di: vigili - fuoco - uccisi - imboscata

Una giornata con i vigili del fuoco di Volpiano, attivitĂ per grandi e piccini - Unisciti a noi per una giornata indimenticabile con i vigili del fuoco di Volpiano! Domenica 18 maggio 2025, dalle 9 alle 13, la caserma in via Torino 11 apre le porte a grandi e piccini.

Usa, sparatoria in Idaho: due vigili del fuoco uccisi in imboscata #usa #idaho #30giugno #sparatoria Vai su X

"Ci stanno sparando". La comunicazione via radio dell'imboscata I Vigili del fuoco arrivano per spegnere l'incendio su una collina nella zona di Canfield Mountain, in Idaho. Dalla parte opposta cominciano a bersagliarli #VigiliDelFuoco #Incendio #CanfieldMo Vai su Facebook

Usa, sparatoria in Idaho: due vigili del fuoco uccisi in imboscata; Usa, incendio e imboscata ai vigili del fuoco in Idaho: 2 morti in una sparatoria; Imboscata ai vigili del fuoco in Idaho, uccisi due pompieri: trovato morto killer.

"Al fuoco", ma è un'imboscata. Uccisi due vigili del fuoco in Idaho - Due vigili del fuoco sono stati uccisi e un terzo è rimasto ferito in una sparatoria avvenuta nella contea di Kootenai, nel nord dell’ Idaho, in un episodio che le autorità ritengono essere stato un a ... Segnala msn.com

Usa, attira vigili del fuoco in una trappola e ne uccide due - Due vigili del fuoco sono stati uccisi e un terzo ferito a colpi d'arma da fuoco da un uomo che, come riferito dalla polizia, ha "intenzionalmente" appiccato un incendio sulla Canfield Mountain, nello ... italiaoggi.it scrive