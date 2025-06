Ilia Topuria è più forte di McGregor al picco?

Ilia Topuria si conferma una forza della natura, superando anche McGregor al picco. La battaglia infuria, con sangue cheOLa colora e Oliveira che lotta con tenacia. In un match carico di tensione, ogni colpo di Topuria mira a spegnere ogni speranza, ma l'irriducibile Oliveira sfida le aspettative. La scena è pronta a scrivere un altro capitolo epico dell’UFC: chi uscirà vittorioso? Restate con noi per scoprirlo.

Il sangue cola sull'arcata sopraccigliare di Charles Oliveira dopo pochissimo dall'inizio del match. Ilia Topuria ha messo su la sua personalissima conferenza fatta di colpi corti, potenti, precisi, volti a spegnere la luce di chi gli si para davanti. Oliveira annaspa ma non si arrende, avanza - in fin dei conti anche lui è il protagonista del main event di UFC 317, e anche se è sfavorito in passato ha ribaltato più volte i pronostici - incassa uno, due colpi, non sembra tremare, il mento risponde bene. Oliveira tenta di dominare Topuria attraverso la sua abilità lottatoria sin dall'inizio, quando i loro corpi sono ancora asciutti: i suoi movimenti morbidi, simili a una danza, non sortiscono il risultato sperato.