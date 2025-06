Ilaria Salis Scanzi & co | i maestrini anti Bezos vendono i loro libri sulla sua piattaforma

sembianza di coerenza, sfruttano la piattaforma di Bezos per promuovere le proprie opere e opinioni. È ora di chiedersi: la coerenza è un valore o solo una strategia di marketing? La vera sfida è mantenere intatta la propria integrità senza cadere nelle contraddizioni del silenzio complice. Basta ipocrisia, avanti con una vera presa di posizione.

Dunque avanti, non siate ipocriti né timidi. Attaccate Bezos? Chiedete ad Amazon che non venda più i vostri libri, semplice. La coerenza prima di tutto, no? È ricco l'elenco di giornalisti, intellettuali, comici – categorie che talvolta coincidono, ma non in questo caso – e associazioni antifasciste (il famoso camerata Bezos.) che hanno tuonato contro il proprietario del colosso americano per le sfarzose nozze a Venezia. Molti di questi, con fortune alterne, hanno affidato la vendita delle proprie opere anche alla multinazionale del commercio elettronico. Signori (e signore): volete continuare a guadagnare sulla piattaforma del bifolco e che il bifolco continui a guadagnare con la vostra complicità? Siamo certi di no.