Il Viola Club fa festa con Celeste Pin Il dg Ferrari | Saremo competitivi

Si è svolta sabato nel Chiostro di San Francesco a Castiglion Fiorentino, la conviviale del Viola Club castiglionese in una serata di sport e solidarietà. Ospite d'onore l'ex difensore viola Celeste Pin, bandiera della Fiorentina dal 1982 al 1991. Pin ha ricordato con emozione gli anni in maglia viola, tra cui la storica finale di Coppa Uefa contro la Juventus. Uomo di grande umanità, da anni è vicino alla realtà solidale della Banda Albereta, associazione di Campi Bisenzio che porta avanti importanti attività di aiuto alle persone in difficoltà. Tra i momenti più emozionanti, il collegamento con il direttore generale della Fiorentina Alessandro Ferrari, che ha portato i saluti del presidente Rocco Commisso dagli Stati Uniti e ha risposto alle domande dei presenti.