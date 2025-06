Il video virale del G7 Lula si distrae con la Meloni e azzarda un abbraccio Macron lo riprende | C’è la foto da fare!

Il video virale del G7 in Canada cattura un momento spontaneo e divertente: Lula, il presidente brasiliano, si distrae con la Meloni, tentando un abbraccio che Macron intercetta prontamente. Tra risate e imprevisti, questa scena ci ricorda che anche i leader più autorevoli sono umani, capaci di sorridere e scherzare sotto i riflettori. La spontaneità di questi attimi rende l’evento ancora più autentico e coinvolgente. La foto da fare? Un ricordo indimenticabile di un G7 fuori dagli schemi.

C'è un video divertente che da qualche giorno circola sui social e riprende alcuni momenti finali del G7 in Canada, quando i leader mondiali si sistemano per la foto finale. Il presidente del Brasile, Luiz Ignazio Lula da Silva, come hanno raccontato i giornali brasiliano, si è concesso un momento di distrazione bloccando lo scatto finale che sollecitavano i tanti fotografi appostati davanti alla passerella. Il presidente brasiliano Lula  dĂ le spalle all'omologo ucraino Volodymyr Zelensky  e, mentre parlotta, con il braccio sinistro sembra cingere la vita della premier italiana Giorgia Meloni.