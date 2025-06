Il Tribunale di Roma ha archiviato l'indagine per la morte di Mario Paciolla

Dopo quattro mesi dall’udienza, il tribunale di Roma archivia l’indagine sulla morte di Mario Paciolla, ritenendo che si sia trattato di un suicidio. Una decisione che ha lasciato aperti numerosi dubbi tra familiari e legali, pronti a continuare la battaglia per la verità. La ricerca di chiarezza e giustizia prosegue, perché ogni storia merita di essere completa e senza ombre. Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa vicenda ancora tutta da chiarire.

Per i giudici romani Mario Paciolla si è suicidato. La decisione a 4 mesi dall'udienza. I genitori ed i legali annunciano ancora battaglia: "Lotteremo fino a quando non otterremo la verità processuale". 🔗 Leggi su Fanpage.it

