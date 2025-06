Il tram deraglia dai binari e l'8 si ferma ancora | navette sostitutive in azione su tutta la linea

Un imprevisto scuote i binari della città: il tram 8, simbolo di collegamento tra Casaletto e Piazza Venezia, si è deragliato, causando disagi e interruzioni. Per garantirti comunque la mobilità, sono attive navette sostitutive su tutta la linea. Restare aggiornati diventa fondamentale: continua a leggere per scoprire tutte le alternative e le tempistiche di riapertura.

Lavori sulla linea a causa del deragliamento di un mezzo, il tram 8 Casaletto-Piazza Venezia chiuderà per alcuni giorni e sarà sostituito integralmente da bus navetta. 🔗 Leggi su Fanpage.it

