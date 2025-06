Il tour per i 140 anni del Carlino fa tappa oggi a Macerata | un territorio tante sfide

Oggi Macerata si anima con un evento speciale: il tour per i 140 anni del Carlino fa tappa nel cuore della città, portando con sé storie, sfide e progetti futuri. Alle 18 nel cortile di Palazzo Conventati, il caffè si trasforma in un vivace talk aperto a tutti, con la partecipazione del vicedirettore Valerio Baroncini e altri protagonisti del territorio. Un’occasione unica per ascoltare, confrontarsi e sognare insieme—non mancate!

Macerata, 30 giugno 2025 – Il tour per i 140 anni del Carlino ( lo speciale ) fa tappa oggi a Macerata. L’appuntamento è alle 18 nel cortile di Palazzo Conventati, a piaggia della Torre. «Caffè Carlino», questo il titolo dell’incontro, aperto a tutti, alla presenza del vicedirettore Valerio Baroncini. L’incontro – studiato come un talk per dare voce ai protagonisti del territorio – vedrà gli interventi del presidente della Regione Francesco Acquaroli, del sindaco di Macerata e presidente della Provincia Sandro Parcaroli, del sindaco di Civitanova Fabrizio Ciarapica. E ancora, Andrea Angeli, funzionario dell’Onu e peace-keeper; Lucrezia Ercoli, direttrice artistica di Popsophia; Albino Massaccesi, vicepresidente della Lube; Rosaria Del Balzo Ruiti, presidentessa della Croce Rossa delle Marche. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il tour per i 140 anni del Carlino fa tappa oggi a Macerata: un territorio tante sfide

