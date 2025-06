Il tesoro nei campi | conoscere il valore nutrizionale dell’orzo

Il tesoro nei campi: scoprire il valore nutrizionale dell’orzo, uno dei cereali più antichi e preziosi per l’uomo, significa riscoprire le radici della nostra alimentazione. Osservare le sue spighe e riflettere sulla sua storia millenaria ci permette di capire quanto questo alimento sia ancora oggi fondamentale per il nostro benessere. Conoscere l’orzo vuol dire valorizzare un patrimonio naturale che nutre corpo e spirito, un dono della terra da riscoprire e apprezzare.

Qualche giorno fa sono entrato in un campo di orzo pronto per la raccolta. Osservare le sue spighe, pensare alla sua storia e conoscerne il valore nutrizionale è stata un'esperienza intensa e positiva. Ho sentito il bisogno di condividere queste riflessioni. L'orzo è uno dei cereali più antichi coltivati in Occidente, considerato un alimento funzionale fin dal Neolitico, circa 15.000 anni fa, quando venne coltivato per la prima volta in Mesopotamia. I pani citati nella Bibbia erano preparati con farina d'orzo, così come la birra ha origine proprio da questo cereale. Perché l'orzo è speciale?. L'orzo in chicchi, soprattutto nella sua versione integrale, offre numerose proprietà benefiche: Carboidrati complessi a lento rilascio.