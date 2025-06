Il Tennis Giotto è campione regionale con la squadra Under16

L’entusiasmo travolge il Tennis Giotto, che si conferma protagonista nel panorama regionale con due nuovi titoli toscani e tre promozioni. La stagione dei campionati a squadre si conclude in grande stile, gratificando il circolo aretino e rafforzando la sua fama di fucina di campioni. Un risultato eccezionale che testimonia dedizione, talento e passione: il futuro del tennis toscano ha già un nome, e si chiama Tennis Giotto.

Un nuovo titolo toscano e due promozioni per il Tennis Giotto. La conclusione della stagione dei campionati a squadre sta regalando particolari soddisfazioni al circolo aretino che ha trionfato con l'Under16 maschile a pochi giorni dal successo ottenuto anche nell'Under18

