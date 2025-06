Il Tennis Club Faenza è campione regionale Under 14 femminile

una finale emozionante le avversarie più agguerrite, dimostrando talento, spirito di squadra e determinazione. Questa vittoria non solo consacra il Tennis Club Faenza come la migliore realtà regionale, ma rappresenta anche un trampolino di lancio verso future sfide nazionali. Con orgoglio, celebriamo questa impresa straordinaria che conferma il valore e la passione del nostro settore giovanile. La strada verso nuovi traguardi è ormai tracciata!

La squadra Under 14 Femminile del Tennis Club Faenza ha vinto il titolo regionale, confermandosi la più forte in Emilia Romagna come nel 2024. La formazione faentina, composta da Emma Lanzoni, Miriam Samorí, Lucrezia Vanni, Sofìa Muccinelli, Caterina Cova, Gloria Nucci e Nema Dione, ha battuto in. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

In questa notizia si parla di: tennis - club - faenza - regionale

Successo per il torneo 'Città di Prato': celebrazione dei 50 anni del Tennis Club Prato - Il torneo "Città di Prato" celebra con successo i 50 anni del Tennis Club Prato. Questa edizione si chiude con un bilancio entusiasta, grazie a un’organizzazione impeccabile e a performance straordinarie, con i vincitori Sesko e Thamm che hanno brillato sul campo.

Il Tennis Club Faenza è campione regionale Under 14 femminile; La squadra Over 60 del Tennis Club Faenza vince il titolo regionale; Tennis Club Faenza: la squadra Over 65 campione regionale.

Il Tennis Club Faenza campione regionale Under 14 femminile - La squadra Under 14 Femminile del Tennis Club Faenza ha vinto il titolo regionale, confermandosi la più forte in Emilia Romagna come nel 2024. Scrive ravennawebtv.it

Il Tennis Club Faenza è campione regionale Under 14 femminile - La squadra Under 14 Femminile del Tennis Club Faenza ha vinto il titolo regionale, confermandosi la più forte in Emilia Romagna come nel 2024. Segnala ravennatoday.it