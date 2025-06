Il tempo massimo di concentrazione è di appena otto secondi | lo studio Usa su mille adulti Pesano ansia e stress

Il ritmo frenetico e le continue distrazioni della vita moderna hanno ridotto la nostra capacità di concentrazione a soli otto secondi, meno di un brano musicale breve. Uno studio su mille adulti statunitensi rivela come stress, ansia e uso eccessivo di dispositivi digitali compromettano il nostro focus quotidiano. È quindi essenziale conoscere questi ostacoli per trovare strategie efficaci, perché la nostra attenzione è uno dei beni più preziosi in un mondo sempre più...

L’ uomo moderno occidentale non riesce a mantenere l’attenzione per più di otto secondi in media. È il risultato di un sondaggio condotto su mille adulti statunitensi, commissionato dal Wexner Medical Center e dal College of Medicine dell’Ohio State University. Secondo la ricerca, i fattori che danneggiano maggiormente la capacità di concentrazione sono lo stress e l’ ansia (43%), seguiti dalla mancanza di sonno (39%) e dall’uso dei dispositivi digitali (35%). Seguono la noia o la mancanza di interesse (31%); il multitasking (23%); la mancanza di attività fisica (21%); la dieta scorretta scarsa idratazione (20%) e condizioni mediche come l’Adhd, il disturbo da deficit dell’attenzione (18%). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Il tempo massimo di concentrazione è di appena otto secondi”: lo studio Usa su mille adulti. “Pesano ansia e stress”

