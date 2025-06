Il Teatro è Servito | rassegna estiva al Castello di Montorio

Castello di Montorio unisce arte e gusto in un’esperienza unica: la rassegna estiva “Il teatro è servito” di Enzo Rapisarda, un’occasione imperdibile per immergersi in spettacoli di alta qualità immersi in una cornice da sogno. Sei rappresentazioni d’autore, tra luglio e agosto, promettono emozioni e convivialità, creando il perfetto connubio tra cultura e relax. Non mancate a questa magica opportunità di vivere il teatro in una location da sogno...

Abbinare buon teatro e buon cibo in una location da sogno? Al Castello di Montorio si può con la rassegna teatrale di Enzo Rapisarda “Il teatro è servito”. Ben sei spettacoli teatrali d’autore, a cavallo tra luglio e agosto, prodotti dalla Nuova Compagnia Teatrale. L’esperienza proposta al. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Il Teatro è Servito: rassegna estiva al Castello di Montorio, Verona, con la Compagnia Enzo Rapisarda. L'abbinamento cibo - cultura inizia con Cani e Gatti, giovedì 3 luglio; “Il teatro è servito” al Castello di Montorio; Il Teatro è servito … al Castello di Montorio.

