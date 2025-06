Il Teatro del Maggio Musicale Fiorentino annuncia la stagione 2026 | dodici titoli d’opera dal barocco al contemporaneo

Il Teatro del Maggio Musicale Fiorentino svela la sua attesa stagione 2026, promettendo un viaggio tra passato e futuro con dodici opere che spaziano dal barocco al contemporaneo. Tra le star di punta, Zubin Mehta, pronto a celebrare i suoi 90 anni, incanterà il pubblico con le sue interpretazioni uniche. Non mancheranno performance di balletto, spettacoli per famiglie e scuole, rendendo questa stagione imperdibile per gli amanti della scena musicale e teatrale.

Il Teatro del Maggio Musicale Fiorentino annuncia la prossima stagione 2026 e l'88esima edizione del Festival Maggio Musicale: dodici titoli d'opera

Maggio Musicale, il concerto 'In riva all'Arno' dedicato al compositore Luigi Gordigiani - Firenze, 12 maggio 2025 – Il Maggio Aperto prosegue le sue emozionanti iniziative, parte integrante del Festival del Maggio, avvicinandoci all'estate teatrale.

