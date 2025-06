Il Summer Fest con lo gnocco fritto a Caponago

Il Summer Fest di Caponago trasforma la piazza della Pace in un paradiso per gli amanti della buona cucina e del divertimento. Tre giorni di sapori autentici, musica e allegria dal 4 al 6 luglio, dalle 17 a mezzanotte, per vivere un’esperienza indimenticabile. Nell’area tavoli si potranno gustare oltre al classico gnocco fritto con salumi, formaggi e altre delizie tipiche, portando il gusto della tradizione direttamente sulla tua tavola.

Una tre giorni golosissima all'insegna della tradizione culinaria e del divertimento. L'appuntamento è a Caponago, in piazza della Pace, il 4, 5 e 6 luglio, dalle 17 a mezzanotte, con il Summer Fest e la sagra dello gnocco fritto. Nell'area tavoli si potranno gustare oltre a gnocco fritto con. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

In questa notizia si parla di: gnocco - fritto - summer - fest

Gnocco fritto, risotti, grigliate. I must di Locanda dei sapori - ti anni fa si trasformò in un accogliente ristorante, il luogo ideale per gustare i must della cucina locale.

Comune di Caponago (MB) Piazza della Pace Venerdì 4 Luglio 2025 dalle 21:30 Con 88Band : CAPONAGO SUMMER FEST 2025 | Il festival dello Gnocco Fritto | Caponago (MB) ? C Vai su Facebook

Gnocco fritto, musica e spettacoli: in Brianza arriva il festival dell'estate; A Bisuschio torna la sagra del gnocco fritto; Sirmione: Dreamin' Sirmione.

Festival dello Gnocco Fritto & della Cucina Emiliana - Anche quest’anno torna l’annuale appuntamento nel magico Borgo medievale di Grazzano Visconti con la 6^ edizione del Festival dello Gnocco Fritto & della Cucina Emiliana. Secondo piacenzasera.it

Il Festival dello gnocco fritto anima il fine settimana della Contrada di San Bernardino a Legnano - Da venerdì 27 a domenica 29 settembre, l’irresistibile Sagra dello Gnocco Fritto torna a Legnano per un weekend all’insegna dei sapori autentici dell’Emilia Romagna! Segnala varesenews.it