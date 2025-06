Il sogno della disoccupazione zero

Il sogno di zero disoccupazione sembra spesso irraggiungibile, ma e se invece di parlare solo di mismatch tra domanda e offerta, si concentrassimo sulla creazione di nuova domanda di lavoro? Le politiche attive funzionano dove le aziende cercano attivamente personale, ma cosa succede in assenza di domanda? E come aiutare chi, ancora oggi, fatica a colmare il divario di competenze? Lo abbiamo visto con i percettori dell’ex reddito di cittadinanza, che faticano ancora a...

E se anziché continuare a parlare dell’annoso disallineamento ( mismatch) tra domanda e offerta di lavoro, si creasse nuova domanda di lavoro? Le politiche attive funzionano dove ci sono aziende pronte ad assumere. E dove non c’è domanda che si fa? E poi, non tutti hanno le competenze e i profili adatti a ricoprire le posizioni vacanti disponibili. Lo abbiamo visto con i percettori dell’ex reddito di cittadinanza, che faticano ancora a rientrare nel mercato, soprattutto nei territori più fragili. Un’idea che sta venendo fuori è quella di creare nuova occupazione «utile», e non necessariamente «produttiva», anziché distribuire sussidi di sostegno a chi non ha un reddito. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Il sogno della disoccupazione zero

