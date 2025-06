Il sindaco di Civitanova | Città viva e accogliente Ora la sfida è attrarre anche turisti stranieri

Il sindaco di Civitanova, Fabrizio Ciarapica, fa un bilancio di quanto fatto fino ad ora, sottolineando il percorso di crescita e innovazione che ha portato la città a essere una meta turistica di successo. Con il suo spirito vivace e accogliente, Civitanova si prepara ora a conquistare anche i mercati internazionali, puntando a diventare una destinazione di primo piano nel panorama turistico globale. È questa la sfida che ci attende: attrarre anche turisti stranieri e valorizzare ulteriormente le nostre bellezze.

Negli ultimi anni Civitanova ha fatto registrare una crescita importante sotto diversi aspetti, diventando una delle realtà più importanti delle Marche e la prima città della provincia per numero di abitanti. È riuscita, in poco tempo, a diventare una vera e propria meta turistica a livello nazionale ed ora sta cercando di ritagliarsi un suo posto anche fuori dai confini italiani. Il sindaco Fabrizio Ciarapica fa un bilancio di quanto fatto fino ad ora e e pensa alle prossime sfide che attendono la città. Sindaco, cosa piace di Civitanova? "È una città effervescente, viva, accogliente. C’è il mare, ci sono i locali per svago e divertimento, ci sono imprenditori che hanno investito per portare qui i loro brand. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il sindaco di Civitanova: "Città viva e accogliente. Ora la sfida è attrarre anche turisti stranieri"

