Il Settebello si racconta | su Rai Due un docufilm epico tra gloria cadute e rinascite

Venerdì 4 luglio, in prima serata su Rai Due, andrà in onda “Il Settebello – Nel cuore della leggenda”, un documentario dedicato a una delle realtà più gloriose dello sport italiano: la nazionale maschile di pallanuoto. Una squadra che ha scritto pagine indelebili di storia e che oggi continua a rinnovarsi, sospesa tra passato e futuro, mentre si prepara a volare verso i Mondiali di Singapore, con alle spalle il titolo di vicecampione del mondo. Realizzato da Fremantle in collaborazione con Rai Documentari, il progetto è stato firmato da Gino Clemente, Valdo Gamberutti e Jesùs Garcés Lambert, quest’ultimo anche alla regia. 🔗 Leggi su Oasport.it