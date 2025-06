Il segreto di Balducci Group | Passione e curiosità Così si arriva alla serie A

Il segreto di Balducci Group risiede in una combinazione vincente di passione e curiosità che spinge l’azienda verso l’eccellenza. Massimiliano Balducci, CEO di successo, ha adottato strategie innovative come il costante aumento della qualità, la ricerca di soluzioni tessili uniche e la diversificazione del portafoglio clienti. Questo approccio ha portato la Balducci Group dalla provincia di Montecassiano alla Serie A dell’abbigliamento professionale, conquistando un mercato competitivo con stile e innovazione.

"Alzare di continuo l’asticella della qualità per distinguerci dalla concorrenza, trovare nuove soluzioni con i tessuti per non essere banali in un mercato saturo, diversificare il rischio e avere un’ampia clientela". Ecco le strategie messe in atto da Massimiliano Balducci, Ceo della Balducci Group, per l’azienda di Montecassiano che realizza abbigliamento professionale, tecnico e certificato, progettato in esclusiva per ogni cliente. Balducci, quando è stata fondata l’azienda? "Nel 1970". Qual è stata l’idea che ha dato vita a questa attività imprenditoriale? "Inizialmente mio padre aveva una lavanderia e passava da un’officina all’altra per lavare le tute degli operai. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it