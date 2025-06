Il Sassuolo insiste per Mazzocchi Juanlu e Martim Fernandez per il ruolo di vice Di Lorenzo

Il mercato estivo infiamma ancora il Napoli, con il Sassuolo che spinge forte per Mazzocchi, Juanlu e Martim Fernandez come possibili vice di Di Lorenzo. La squadra partenopea lavora senza sosta per rafforzarsi e mantenere alta la competitività, tra rinnovi, acquisti e cessioni. Aurelio De Laurentiis e il suo staff sono impegnati a costruire un roster sempre più competitivo, pronti a sorprenderti anche in questa fase cruciale di mercato.

Continua il mercato sia in entrata che in uscita in casa partenopea. Il club di Aurelio De Laurentiis è al lavoro in maniera decisa sul . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Il Sassuolo insiste per Mazzocchi, Juanlu e Martim Fernandez per il ruolo di vice Di Lorenzo

In questa notizia si parla di: sassuolo - insiste - mazzocchi - juanlu

Il Sassuolo insiste per Mazzocchi, Juanlu e Martim Fernandez per il ruoli di vice Di Lorenzo - Il calcio italiano è in fermento: mentre il Sassuolo spinge forte per assicurarsi Mazzocchi, Juanlu e Martim Fernandez come vice Di Lorenzo, il Napoli di Aurelio De Laurentiis lavora senza sosta sul mercato in entrata e in uscita.

Il #Sassuolo insiste per Pasquale #Mazzocchi. Si tratta con il #Napoli, che continua a lavorare per trovare un vice Di Lorenzo. I nomi restano quelli di Juanlu e Martim Fernandez. @sportmediaset Vai su X

MEDIASET - Accomando: Sassuolo su Mazzocchi, il Napoli punta Juanlu e Martim Fernandez; Accomando sui social – ” Il Sassuolo insiste per Mazzocchi, il Napoli per sostituirlo segue 2 profili “; Mediaset, Accomando: Il Sassuolo insiste per Mazzocchi: la cifra richiesta dal Napoli.

Il Sassuolo insiste per Mazzocchi, Juanlu e Martim Fernandez per il ruoli di vice Di Lorenzo - Il club di Aurelio De Laurentiis è al lavoro in maniera decisa sul mercato. Da forzazzurri.net

Accomando. "Il Sassuolo insiste per Mazzocchi, la cifra chiesta dal Napoli" - Pasquale Mazzocchi, da napoletano e tifoso da sempre dei partenopei, è riuscito a coronare il suo sogno: vincere lo scudetto con la maglia del cuore. msn.com scrive