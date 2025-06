Il Sassuolo insiste per Mazzocchi Juanlu e Martim Fernandez per il ruoli di vice Di Lorenzo

Il calcio italiano è in fermento: mentre il Sassuolo spinge forte per assicurarsi Mazzocchi, Juanlu e Martim Fernandez come vice Di Lorenzo, il Napoli di Aurelio De Laurentiis lavora senza sosta sul mercato in entrata e in uscita. La squadra partenopea si prepara a rinforzarsi per mantenere la propria competitività, ma quali saranno le mosse decisive? Scopriamo insieme gli ultimi aggiornamenti sul calciomercato azzurro.

Continua il mercato sia in entrata che in uscita in casa partenopea. Il club di Aurelio De Laurentiis è al lavoro in maniera decisa sul . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Il Sassuolo insiste per Mazzocchi, Juanlu e Martim Fernandez per il ruoli di vice Di Lorenzo

In questa notizia si parla di: sassuolo - insiste - mazzocchi - juanlu

Il #Sassuolo insiste per Pasquale #Mazzocchi. Si tratta con il #Napoli, che continua a lavorare per trovare un vice Di Lorenzo. I nomi restano quelli di Juanlu e Martim Fernandez. @sportmediaset Vai su X

MEDIASET - Accomando: Sassuolo su Mazzocchi, il Napoli punta Juanlu e Martim Fernandez; Mazzocchi ai saluti, il Napoli cerca il vice Di Lorenzo: non solo Juanlu – Mediaset; Mediaset, Accomando: Il Sassuolo insiste per Mazzocchi: la cifra richiesta dal Napoli.

Accomando. "Il Sassuolo insiste per Mazzocchi, la cifra chiesta dal Napoli" - Pasquale Mazzocchi, da napoletano e tifoso da sempre dei partenopei, è riuscito a coronare il suo sogno: vincere lo scudetto con la maglia del cuore. Segnala msn.com

CDM - Napoli-Juanlu Sanchez, l'uscita di Mazzocchi ridefinirebbe la trattativa - Secondo quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno, l'uscita del terzino del Napoli Pasquale Mazzocchi verso il Sassuolo, potrebbe portare alla definizione in tempi rapidi della trattativa con il S ... Da napolimagazine.com