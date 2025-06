Il Santo in pellegrinaggio all’Opsa per celebrare i 70 anni dall' idea del vescovo Bortignon

Il 2 luglio 1955, il vescovo di Padova, Mons. Girolamo Bortignon, si recò in pellegrinaggio alla tomba di Sant’Antonio per invocarne l’intercessione nel suo ambizioso progetto: trovare un modo per assistere e sostenere la comunità. A settant’anni di distanza, questo gesto simbolico rivive con un santo che, ancora oggi, guida e ispira il cammino di fede e solidarietà della nostra diocesi.

