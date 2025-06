Il saluto del preparatore atletico del settore giovanile biancorosso | Profonda gratitudine a club e atleti È stato un viaggio indimenticabile Ruffolo lascia i baby di Reggio dopo tre anni

esperienza indimenticabile che resterà nel mio cuore. Ringrazio di cuore tutti voi per aver reso questi tre anni così speciali e ricchi di successi. Con emozione, guardo al futuro, portando con me i ricordi e le lezioni apprese in questa meravigliosa famiglia biancorossa.

"Non sarò più il preparatore atletico della Pallacanestro Reggiana. Questo capitolo del mio viaggio professionale è arrivato alla fine e voglio prendermi un momento per esprimere la mia più profonda gratitudine all'intera organizzazione, dal management al coaching staff e fino agli incredibili atleti con cui ho avuto il privilegio di lavorare. Grazie per la fiducia, il supporto e il quotidiano impegno per raggiungere l'eccellenza. È stato un viaggio indimenticabile, ricco di sfide, crescita e innumerevoli momenti che porterò per sempre con me. Ho imparato tantissimi sia come tecnico che come persona e sono orgoglioso di quello che abbiamo conquistato assieme.

